Le pagelle di Pioli - È uscito come meglio non avrebbe potuto dal tracollo del derby

vedi letture

Vince contro un'ottima Lazio nel momento più delicato di quest'avvio di stagione, a pochi giorni dalla Champions e con la capacità di portarsi a +3 sull'Inter. Questo successo spazza via ogni critica, anche per i cambi azzeccati. "Presenta un 4-3-3 più tradizionale, a lungo più prevedibile ma pure più ordinato, che si stappa quando il ritmo cresce. Altra vittoria che dà fiducia", conferma il giudizio La Gazzetta dello Sport quando analizza la prestazione del Milan di Stefano Pioli contro la Lazio a San Siro. "Un’altra vittoria, schianta la Lazio alla distanza e resta al comando. È uscito come meglio non avrebbe potuto dal tracollo del derby e ha scoperto Adli, aggiungendo un titolare e soluzioni di gioco", aggiunge il Corriere dello Sport accanto al suo 7 in pagella.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

MilanNews: 7