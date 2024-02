Le pagelle di Pioli: sesta vittoria nelle ultime sette, altro passo per la Champions

Stefano Pioli si è ripreso il Milan. Terzo posto blindatissimo per i rossoneri, che con la vittoria di ieri contro il Napoli si sono portati momentaneamente a -1 dal secondo posto occupato dalla Juventus. Nel 2024 in campionato il Milan non ha mai perso, solo vittorie e un pareggio con il Bologna. L'ultima sconfitta risale allo scorso 9 dicembre contro l'Atalanta. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico del Milan merita 6,5 in pagella: "Parte aggressivo come piace a Sacchi, raggiunto a 220 partite. Finisce a tre, vietatissimo nel 1989. In mezzo un Milan non scintillante ma solido". Stesso voto per Tuttosport: "Partita sporca, vinta sfruttando una delle poche opportunità costruite. Risponde con attenzione alle mosse di Mazzarri, chiudendo con la difesa a cinque".

Per il Corriere dello Sport Pioli merita 6 in pagella: "Con una vittoria, raggiunge Sacchi con 220 panchine rossonere. Il Diavolo soffre all’inizio e pure alla fine, ma porta a casa un’atra vittoria e ora “vede” almeno il secondo posto della Juventus". 6,5 invece il voto che troviamo sul Corriere della Sera: "Sesta vittoria nelle ultime sette, per il Milan un altro passo verso la Champions. Ora testa all'Europa League: luccica meno, ma può pesare parecchio".

6,5 anche nelle pagelle di TMW: "Il suo Milan oggi doveva vincere: l'ha fatto, contro una diretta concorrente, grazie a una prestazione offensivamente cinica e solidamente difensiva. L'infortunio di Calabria è una brutta tegola, ma il risultato favorevole fa passare in secondo piano tutti i brutti pensieri. La sua squadra stavolta ha retto bene anche il cambio di assetto in corsa del Napoli".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5