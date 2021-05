Le pagelle di Pippo Inzaghi - Non è un caso se il suo è il peggior attacco della A

Il Benevento ha provato a tenere testa all'Atalanta lanciata nella corsa alla Champions League ma l'eccessiva timidezza iniziale ha permesso ai nerazzurri di prendere poi il largo e vincere 2-0. Pippo Inzaghi però non ha ancora abbandonato le speranze e si giocherà tutto negli ultimi due scontri contro Crotone e Torino. La Gazzetta dello Sport concedendogli un 6 in pagella per la gara del Gewiss, scrive che la "gara sterile ma onesta" dei campani "aumenta i rimpianti" per il tecnico. Per Tuttosport il voto è insufficiente perché "il mordente non basta" e la situazione in classifica è "sempre più complicata". Per TMW la squadra sannita sembra "già ampiamente orientata verso la sfida contro il Crotone"; poi sottolinea anche che l'attacco "ha pochissime idee" e infatti non è un caso se è il peggiore della Serie A.

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6