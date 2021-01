Le pagelle di Rafia: un gol non propriamente suo, ma non diteglielo. È sulla mappa della A

La Juventus di Cristiano Ronaldo e compagnia vincente ringrazia Hamza Rafia. Il tunisino classe 1999, titolare fisso dell’Under-23 di Zauli, sigla il gol che vale il 3-2 sul Genoa e quindi il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Un gol, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non propriamente suo, quasi di rapina per un giocatore che in realtà si esalta nel tocco di fino, ma sempre la rosea (7) ammonisce: “Non diteglielo, non gli importerà nulla: da ieri è sulla mappa della Serie A”. Benvenuto tra i grandi, scrive Tuttosport a corredo di un altro 7. Mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 6,5