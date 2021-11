Le pagelle di Ribery: classe intramontabile, solo il palo gli nega la gioia del gol

Ko pesante per la Salernitana, sconfitta 3-0 in casa della Lazio. Alla squadra di Colantuono non basta il talento di Franck Ribery, l'unico a salvarsi nella disfatta dell'Olimpico. Per La Gazzetta dello Sport il francese è fra i pochi a meritare la sufficienza: "Va a strappi e perde qualche pallone di troppo, ma prende un palo e serve Djuric per la traversa. Lampi di classe". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Colpisce un palo e scodella sulla testa il pallone buono per la traversa di Djuric. Poca corsa, classe intramontabile".

Voto 6 anche nelle pagelle targate TMW: "Anche stavolta il più brillante degli uomini di Colantuono. Guida tutti gli arrembaggi della squadra granata e serve a Djuric un pallone delizioso in occasione della traversa. Solo il palo gli nega la gioia del primo gol stagionale, che sarebbe stato ampiamente meritato".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6