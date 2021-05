Le pagelle di Ronaldo: corpo estraneo, nulla a parte il gol. Sicuri che accetterebbe l'E. League?

Non si è visto di solito il miglior Cristiano Ronaldo contro l'Inter, così come in tante delle ultime partite. Per La Gazzetta dello Sport il portoghese è comunque sufficiente anche se è "sempre corpo estraneo in cerca di tiri improbabili. Sicuri che accetterebbe l'Europa League?". Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera: "Giochi di prestigio, più per stupire che per utilità". "Nulla a parte il gol", scrive La Repubblica.

I VOTI DI RONALDO

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

La Repubblica: 6

Il Giornale: 6