Le pagelle di Sergio Oliveira: signore del centrocampo, segna come un attaccante

Guida la manovra e poi la finalizza. La Juve non se l’è certo goduto, ma il doppio confronto tra i bianconeri e il Porto ha messo di sicuro in risalto il talento di Sergio Oliveira, miglior marcatore stagionale dei lusitani. Una prova da 7,5 sia per La Gazzetta dello Sport (“Non splendente nel gioco come all’andata, ma signore della mediana. Giocatore europeo”) che per Tuttosport (“Glaciale dal dischetto. È un regista, ma segna come un attaccante”). Si sale a 8 sulle pagine del Corriere dello Sport: “Rigore e punizione, è lui a portare il Porto ai quarti”.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 8