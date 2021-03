Le pagelle di Stroppa: ritrova la prestazione, non la vittoria. Serviva lavorare sulla testa

vedi letture

Se sarà stata l’ultima di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone, lo scopriremo a breve. Contro il Cagliari, la squadra pitagorica perde ma non gioca affatto male. “La sua squadra ritrova la prestazione ma non la vittoria”, scrive il Corsport a corredo del 5,5 in pagella. Divisi La Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Per la rosea, Stroppa è da sufficienza: “Il primo tempo lo vince ai punti. Condannato dagli infortuni, ma un regista serve”. 5 sulle pagine del quotidiano torinese: “Servirà molto lavorare sulla testa dei calciatori e forse serviva farlo anche qualche mese fa”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6