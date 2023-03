Le pagelle di Szczesny: in serata di grazia assoluta. Riflessi felini e parate prodigiose

La Juventus vince 2-0 a Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Tra i protagonisti della serata tedesca c'è anche Szczesny, capace di bloccare ogni iniziativa degli avversari e permettere ai bianconeri di registrare un altro clean sheet. Per la Gazzetta dello Sport compie "due respinte prodigiose che tengono lontano il Friburgo". Il Corriere dello Sport lo applaude scrivendo: "Prende tutto nel primo tempo e nel secondo tempo, anche i falli che spezzano la pressione avversaria". Più incentrata sugli episodi la valutazione di Tuttosport: "Un velenoso colpo di testa di Ginter dopo 20' ne testa i riflessi felini, replica in avvio di ripresa su Gregorisch". Grandi elogi anche da parte di BianconeraNews: "Molto attento a difendere la porta della Juventus nel primo tempo. Da menzionare una grande parata del polacco su un colpo di testa di Gunter. Nella seconda frazione l’estremo difensore bianconero si ripete ed effettua un’altra grande parata sull’attaccante del Friburgo". Infine il giudizio di TMW: "La reattività con cui para il colpo di testa di Ginter è di quelle straordinarie. Quella nella ripresa su Gregoritsch è una meraviglia. Determinante, in una serata di grazia assoluta".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

BianconeraNews: 7,5