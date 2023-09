Le pagelle di Szczesny: patatrac sul passaggio di Laurienté. Uno show horror

Serataccia per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, con almeno due papere all'attivo, è stato tra i peggiori in campo nel 4-2 subito dalla Juventus in casa del Sassuolo. Dal primo all'ultimo gol, escluso il gioiello di Berardi, tutte le marcature neroverdi portano la "firma" di Tek, tanto che su TMW gli abbiamo assegnato un pesante 3 in pagella.

I COMMENTI. "Uno show horror - scrive La Gazzetta dello Sport - il primo gol preso è un capolavoro di goffaggine, il 4-2 con lui largo a sinistra non si può vedere. E anche sulla rete di Pinamonti la respinta non è ineccepibile". Voto 4 per il Corriere dello Sport: "Il destro di Laurienté è potente e improvviso, forse la traiettoria si abbassa ma resta l’errore, non l’unico. Aiuta Gatti a sbagliare: non si passa quasi mai per linee orizzontali". 4 anche per Tuttosport: "Un paio di rinvii titubanti come cattivo presagio, prima del patatrac sul comodo passaggio di Laurienté".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 3

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

TuttoJuve: 4,5