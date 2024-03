Le pagelle di Tudor: buonissima la prima. Non poteva sognare esordio migliore

vedi letture

Sembra un'altra Lazio? Forse è presto per dirlo, forse è ingeneroso nei confronti di Maurizio Sarri. Di sicuro, al suo esordio sulla panchina biancoceleste, difficilmente Igor Tudor avrebbe potuto immaginare un debutto migliore, peraltro contro la Juventus che rappresenta il suo passato e anche il futuro, visto che martedì tornerà a sfidarla in Coppa Italia.

Voto 8 per il Corriere dello Sport: "Che bello l’abbraccio finale, tutti addosso a lui e lui che bacia tutti. L’incastro dei cambi in una partita impressa dall’inizio. Con Cataldi, Kamada e Pedro. Senza Guendouzi, Luis Alberto e Ciro. Svita qui e stringi là. Modalità Tudor: modulo doppio, difesa da 3 e mezzo, difesa a 4. Memorabile esordio e primo round contro Allegri". Si scende a 7 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Buonissima la prima. Lazio trasformata, energica, motivata e in cerca del successo fino al 93'. Scelte coraggiose, big fuori e due sistemi nuovi molto offensivi. Può solo migliorare". 7,5 per Tuttosport: "Non solo la squadra fa subito quello che chiede, ma lo fa anche bene, aggredendo con tempismo e verticalizzando con intelligenza e qualità. In più dà la scossa con i cambi: miglior esordio non poteva sognarlo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

LaLazioSiamoNoi: 7,5