Le pagelle di Valenti - Il Lautaro del Parma doma il Tir dell'Inter. Dura un tempo, ma è classe '99

Primo tempo importante contro una furia come Lukaku che fatica negli uno contro uno e viene spesso anticipato. Nella ripresa è sfortunato nell’occasione del gol di Sanchez, servito da un rimpallo, mentre non riesce ad arginare il suo diretto avversario in occasione del raddoppio: quando parte da così lontano il belga è d'altronde davvero incontenibile, anche per il Toro Lautaro Valenti. "Lotta contro Lukaku, il cliente più difficile. Fa spesso a sportellate, a volte la spunta. Certo che quando il belga va via in progressione chi lo tiene più?", si chiede retoricamente La Gazzetta dello Sport di oggi. "Seconda da titolare, la prima dopo uno stop di 6 giornate. D'Aversa gli affida il compito più complicato, quello di marcare Lukaku. Nei primi 45' un paio di volte il gigante gli scappa via, ma tutto sommato resiste. Salva un gol murando il tiro di Perisic. Crolla nei primi 20' della ripresa, quando l'Inter passa", è invece l'analisi del Corriere dello Sport sulla prova dell'argentino classe '99. I suoi voti in pagella? Tra la sufficienza piena (6,5) e l'insufficienza (5), ma ieri sera contro la capolista è arrivato sicuramente un segnale di speranza in vista del futuro. Anche il Parma ha il suo Lautaro, seppur in difesa.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

ParmaLive: 6,5