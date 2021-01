Le pagelle di Wesley: luci e ombre. Parte a tutto gas, fino alla diagonale mancata

vedi letture

Bene ma non benissimo. Schierato a sorpresa da titolare in Coppa Italia contro il Genoa, Wesley dovrebbe salutare a breve la Juventus ma intanto ha avuto questa grande opportunità da Andrea Pirlo, nel 3-2 ai rossoblù. Sfruttata a metà, perché il brasiliano ha convinto in fase offensiva ma decisamente patito in difesa. Così ecco il 5,5 de La Gazzetta dello Sport: “La metafora della vita. Coraggioso avanti, male dietro”. Stesso voto per Tuttosport: “Luci e ombra alla prima in prima squadra. Dinamico e reattivo fino alla diagonale mancata su Czyborra”. Mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport: “Inizia a tutto gas, debutto macchiato da due incertezze sui gol del Genoa”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 4,5