Le pagelle di Zaccagni: quando sgomma sono sempre dolori, sempre più protagonista

La Lazio vola, 4-0 allo Spezia e terzo posto in classifica per la squadra di Sarri. Fra i protagonisti del poker rifilato allo Spezia, troviamo Mattia Zaccagni. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport per l'ex Verona: "Avvia e chiude l'azione dell'1-0. Dà a Milenkovic la palla del 3-0. Quando sgomma sono sempre dolori". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Il primo gol è tutto suo per come prepara l’azione e per la cattiveria con cui va a concludere. Produce superiorità e occasioni. Un assist per Milinkovic".

Stesso voto da TMW: "Gol, assist, movimento. Prestazione a 360° per un giocatore che è sempre più protagonista nella rosa di Sarri. Sa sempre cosa fare".

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5