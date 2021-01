Le pagelle di Insigne: cercava il 100esimo gol. Finisce per sbagliare il terzo rigore contro la Juve

L'errore dal dischetto di Lorenzo Insigne pesa come un macigno, nel risultato finale di Juventus-Napoli e quindi nell'assegnazione della Coppa Italia. Per questo su TMW merita un 4. Diversa la lettura della Gazzetta che parla di partita double face: fra i migliori fino al rigore, dall'errore cambia tutto. Rimanda l'appuntamento col 100esimo gol col Napoli e anzi, sbaglia il terzo rigore contro i bianconeri in carriera, come sottolinea la Repubblica. Mentre per il Corriere dello Sport il penalty calciato fuori è "l'emblema della serata da dimenticare del Napoli".

Le pagelle di Insigne

TMW 4

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 5

la Repubblica 5

Corriere della Sera 5