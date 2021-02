Le pagelle di Ronaldo: deve ringraziare Bentancur se non è il peggiore in campo

Il dito che segna uno è quello di Cristiano Ronaldo, come a dire che per la seconda volta, in un match, la Juventus prende gol al primo minuto. Peccato che poi sia l'assente ingiustificato della partita, almeno fino al novantaquattresimo quando sterza su Zaidu e guadagnerebbe un rigore, ma l'arbitro preferisce sorvolare. C'è solamente un peggiore rispetto a lui e, secondo La Gazzetta dello Sport, deve ringraziare Bentancur se gli toglie il titolo di peggiore in campo. Non ci sono grandi alibi.

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5