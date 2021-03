Le pagelle di Zapata: il grande assente. Spaventa due volte Courtois

L'Atalanta prova a partire con un assetto più difensivo, sperando di tirare lunga la qualificazione per il secondo tempo. Però l'assenza di Duvan Zapata in mezzo all'attacco si fa sentire, perché i nerazzurri - a parte due fiammate iniziali - non riescono a fare la partita. In un fazzoletto si gira e mette i brividi a Courtois, poi sul diagonale successivo forse potrebbe fare di più. La sensazione è che se avesse giocato dall'inizio, forse non sarebbe comunque cambiato granché, ma il suo ingresso - riporta Il Corriere dello Sport - dà più brio.

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6