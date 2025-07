TMW Torino, il recupero di Zapata procede spedito. Oggi lavoro in parte col gruppo

Da Prato allo Stelvio, sede del ritiro del Torino di Marco Baroni, arrivano notizie confortanti per quel che riguarda il percorso di recupero di Duvan Zapata dopo il gravissimo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori gioco per quasi tutta la scorsa stagione.

Già nei giorni scorsi il colombiano aveva mostrato segnali incoraggianti, con tiri in porta sul campo di gioco. Oggi il centravanti, da quanto raccolto, ha svolto anche parte dell'allenamento insieme al resto del gruppo, pur proseguendo anche col suo programma di lavoro personalizzato. Il recupero del riferimento offensivo granata insomma procede per il meglio, in attesa di rivederlo insieme al resto dei compagni a tutti gli effetti e soprattutto sul campo in partita.

Parallelamente proseguono le trattative di mercato del club granata, col ds Vagnati impegnato su più fronti sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda proprio il reparto offensivo, i nomi più caldi in questo senso ad oggi sembrano essere quelli di Cyril Ngonge del Napoli e di Gaetano Oristanio del Venezia. I due giocatori piacciono molto e il Torino sta cercando la quadra per sbloccare le operazioni, con l'obiettivo di consegnare a mister Baroni almeno un rinforzo offensivo per la seconda parte del ritiro.