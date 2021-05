Le probabili formazioni di Lazio-Torino: Pereira-Immobile dal 1', Sanabria più di Zaza

Domani sera alle 20.30 andrà in scena allo stadio Olimpico la gara tra Lazio e Torino, match valevole per il recupero della 25^ giornata di Serie A. Inizialmente programmata per martedì 2 marzo e rinviata in seguito alla mancata presenza dei granata (bloccati dall'Asl del Piemonte per numerosi casi di Covid-19), la sfida vede da una parte i biancocelesti reduci dal ko contro la Roma (gli uomini di Inzaghi sono aritmeticamente certi del sesto posto, ma sono fuori dalla zona Champions), mentre dall'altra i granata - invischiati nella lotta salvezza - hanno l'ultima chance per evitare che il match contro il Benevento assuma le sembianze di uno spareggio. Di seguito tutte le ultime di formazione, raccolte dai nostri inviati:

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi contro il Torino rilancia in porta Strakosha, uno dei migliori una settimana fa contro il Parma. In difesa out Acerbi per un problema al ginocchio, spazio a Marusic, Luiz Felipe e Radu. Lazzari e Lulic sulle corsie, con Parolo al posto di Milinkovic nel centrocampo con Leiva e Luis Alberto. Davanti Pereira con Immobile: Caicedo e Correa non si sono allenati, potrebbero non essere a disposizione.

COME ARRIVA IL TORINO - Un punto in due partite: Nicola cerca il pareggio salvezza già a Roma nel recupero contro la Lazio. Così, rispetto all’ampio turnover di mercoledì scorso il Milan, la formazione dell’Olimpico dovrebbe essere simile a quella di La Spezia. Il terzetto difensivo viaggia verso la conferma, con Izzo-Nkoulou-Bremer davanti a Sirigu, e sulle fasce sono in vantaggio Singo e Ansaldi. Ballottaggi in mediana, con Verdi davanti a Lukic e Rincon che dovrebbe spuntarla su Baselli, mentre in attacco Belotti partirà dall’inizio nonostante la diffida. Insieme a lui, più Sanabria che Zaza, anche perché pure l’ex Valencia salterebbe il Benevento in caso di giallo.