ll punto sulla Premier League - Reds in crisi, United pronto al sorpasso

La diciassettesima giornata di Premier League si chiude con la sconfitta di misura del Liverpool, battuto al St Mary’s Stadium dal Southampton. La squadra di Klopp resta in vetta alla classifica insieme al Manchester United ma con una gara in più rispetto agli eterni rivali. Nella prima del 2021 i Red Devils piegano la resistenza dell’Aston Villa: a segno Martial e Bruno Fernandes. Il Leicester si conferma al terzo posto espugnando il St James’ Park. City e Tottenham tornano in corsa per il titolo, accorciando il distacco dalla vetta: Mourinho ha gioco facile su Bielsa con Son e Kane ancora protagonisti, Guardiola disintegra il Chelsea di Lampard. Ancelotti perde in casa col West Ham venendo agganciato al quarto posto. Si è sbloccato l’Arsenal dopo la peggior partenza degli ultimi anni: i Gunners calano il poker sul campo del West Brom centrando il terzo successo di fila. Non sa più vincere invece il Wolverhampton riacciuffato due volte dal Brighton. Tre punti preziosi in chiave salvezza per il Crystal Palace contro uno Sheffield sempre più in crisi. Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Burnley e Fulham.

RISULTATI 17^ GIORNATA

Everton-West Ham 0-1

Man United-Aston Villa 2-1

Tottenham-Leeds 3-0

Crystal Palace-Sheffield 2-0

Brighton-Wolves 3-3

West Brom-Arsenal 0-4

Burnley-Fulham rinviata

Newcastle-Leicester 1-2

Chelsea-Man City 1-3

Southampton-Liverpool 1-0

CLASSIFICA

Liverpool 33

Man United 33

Leicester 32

Tottenham 29

Man City 29

Southampton 29

Everton 29

Aston Villa 26

Chelsea 26

West Ham 26

Arsenal 23

Leeds 23

Wolves 22

Crystal Palace 22

Newcastle 19

Burnley 16

Brighton 14

Fulham 11

West Brom 8

Sheffield 2