Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il futuro di Gattuso è lontano dal Napoli e per questo De Laurentiis sta già pensando a come aprire un nuovo ciclo in azzurro. Se da una parte i sogni rispondono ai nomi di Gasperini e Inzaghi, che per motivi diversi non lasceranno Atalanta e Lazio e dunque sono destinati a rimanere solo obiettivi per un futuro indefinibile, sono quelli di Juric e De Zerbi a intrigare di più il patron partenopeo. Il primo è stato vicino prima che Gattuso alzasse la Coppa Italia meritandosi la conferma; il secondo ha colpito DeLa col suo gioco, anche nel corso della sconfitta rifilata all'ex San Paolo proprio col Sassuolo.

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto del classe 2003 Milos Kerkez. Il giovane calciatore, che inizialmente verrà inserito nel settore giovanile, è arrivato ieri a Milano. Ecco il comunicato integrale.

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo, da ETO FC Gyor, le prestazioni sportive del calciatore ungherese Milos Kerkez".

Raggiunte le 25 presenze stagionali nell'ultimo incontro vinto contro il Verona, Henry Mkhitaryan ha ricevuto in settimana la comunicazione da parte del club relativa alla clausola per il prolungamento in vista della prossima stagione. L'armeno ora deve decidere se farla scattare o se sfruttare la contro-opzione che gli permetterebbe di interrompere la propria avventura in giallorosso. Il calciatore, che ha sempre detto di trovarsi benissimo nella Capitale, si è preso qualche giorno di tempo per decidere, anche se i dirigenti romanisti sono fiduciosi che non ci saranno intoppi per la permanenza del calciatore.

Il Bologna non molla Karol Swiderski. L’attaccante del Paok rimane un obiettivo di mercato dei rossoblu. Contatti ancora in corso, nonostante ieri le parti non abbiano concretizzato l’affare perché le due società non hanno trovato l’accordo. Il Bologna resta vigile ed è pronto a mettere sul piatto un quadriennale per Swiderski. Un campionato da giocatore e un mercato a cui il Bologna lavora già in vista dell’estate.

Potrebbe essere oggi il giorno giusto per la definizione del trasferimento di Kwadwo Asamoah al Cagliari. Il ghanese ha superato le visite mediche e si sta allenando con il club sardo. L'ex esterno dell'Inter e della Juventus ha convinto tutti: voluto da Eusebio Di Francesco, sarà la ciliegina sulla torta di una campagna trasferimenti invernale importante del club di Tommaso Giulini. Oggi il colpo potrebbe essere definito mentre è da registrare al momento una frenata su Lasse Schone, nonostante i contatti siano andati avanti anche dopo la fine del mercato. Da capire se poi, sull'ex giocatore di Genoa e Ajax ci saranno ulteriori aggiornamenti o se il mercato del Cagliari in mediana si fermerà ai colpi Duncan, Nainggolan, Deiola e, a breve, Asamoah.

Joao Pedro e il Cagliari, avanti insieme. Accordo vicino per il rinnovo del contratto con adeguamento, fino al 2024. Ultimi dettagli da limare, poi arriveranno firme e ufficialità. Il Cagliari blinda così uno dei suoi uomini di punta in campo e in chiave mercato. Joao Pedro-Cagliari, la storia continua.

Roberto Mancini tornerà ad allenare in un club dopo il Mondiale in Qatar, nel 2022. Ad annunciarlo lo stesso commissario tecnico della Nazionale, nel corso di una intervista rilasciata a 'Tiki taka': "I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento. Fare i Mondiali con l’Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato vista l’ultima volta. Prima abbiamo l’Europeo e poi la Nations League in casa. Dopo ci sono i Mondiali, nell’arco di due anni abbiamo tre competizioni importanti ed è chiaro uno vorrebbe giocarle tutte. In Nazionale si giocano poche partite e a volte uno si stanca di stare a casa. Questo è il problema. È un grandissimo onore sedere sulla panchina della Nazionale Italiana soprattutto in questo momento in cui la squadra è tornata molto competitiva e dobbiamo affrontare delle competizioni importanti. Poi sicuramente sì, tornerò in un club".

OLYMPIQUE MARSIGLIA, VILLAS BOAS SI DIMETTE. ADESSO È CACCIA AL SUCCESSORE: IDEA SARRI. MANCHESTER UNITED, ROJO TORNA IN PATRIA: HA FIRMATO COL BOCA JUNIORS. SPORTING CLUB, COLPO PAULINHO IN ATTACCO. SOUTHAMPTON, COLPO LAST MINUTE: PRESO MINAMINO DAL LIVERPOOL. EVERTON JOSHUA KING COMPLETA IL REPARTO OFFENSIVO DI ANCELOTTI

André Villas-Boas non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. In disaccordo con la politica sportiva del club, il manager portoghese quest'oggi in conferenza stampa ha rassegnato la sue dimissioni: "Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d'accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall'OM. Non voglio i soldi", ha detto alla vigilia della sfida contro il Lens. Villas-Boas in un altro passaggio è poi entrato più nel dettagli: "Ntcham - ad esempio - è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie"

Regna il caos in casa Olympique Marsiglia. Questa mattina il tecnico André Villas Boas ha rassegnato le dimissioni, che sono poi state accettate dal club (che valuta anche sanzioni nei confronti dell'ormai ex tecnico). Adesso il club si guarda intorno alla ricerca di un nuovo allenatore. Come riporta Sky la squadra francese ha fatto un sondaggio anche per Maurizio Sarri: la pista che porta all'ex Juve è complicata, visto che l'allenatore non vorrebbe legarsi ad una squadra a stagione in corso.

Marcos Rojo lascia il Manchester United e firma per il Boca Juniors. I Red Devils hanno comunicato che il difensore argentino è stato ceduto al Boca a titolo definitivo. Rojo, che era tornato dal prestito all'Estudiantes, aveva giocato l'ultima partita con il Manchester United nel novembre 2019.

Colpo dello Sporting CP che si è assicurato dal Braga João Paulo Dias Fernandes, meglio noto come Paulinho. Acquisto a titolo definitivo del 70% dei diritti del giocatore per un importo di 16 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2025.

Nella notte è arrivato l'annuncio del Southampton che ha ufficializzato l'acquisto di Takumi Minamino dal Liverpool. Il giapponese vestirà la maglia dei Saints fino al termine della stagione.

Colpo last minute dell'Everton che si è assicurato Joshua King dal Bournemouth. L'attaccante norvegese arriva in prestito fino al termine della stagione. 29 anni, King ha avuto una partenza complicata in questa stagione, non riuscendo mai a segnare in 12 incontri in Championship.