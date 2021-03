Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Houssem Aouar è un centrocampista che piace molto alla Juventus, ma secondo quanto riportato da AS in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria guerra per il centrocampista del Lione, obiettivo anche di altri club europei. In particolare, in Spagna, si parla della volontà di Real Madrid e Liverpool di provare a prendere il calciatore e, se i Blancos potrebbero comunque demordere perché concentrati su altri grandi obiettivi come Mbappé e Haaland, i Reds lo ritengono invece il naturale sostituto di Wijnaldum.

Dopo le parole rilasciate giovedì al Guardian, in cui Gigi Buffon ha parlato del termine massimo per la fine della sua carriera, ovvero giugno del 2023, le sensazioni in merito al rinnovo del portiere juventino sono decisamente buone. Al termine del campionato, lui e il presidente Agnelli si siederanno a un tavolo per siglare l'accordo che lo porterà a terminare, ovviamente in bianconero, la carriera. Il miglior portiere della storia del calcio, in questo modo, chiuderà il proprio percorso sul terreno di gioco a 45 anni. Un marziano, anche in questo. A riportarlo è Tuttosport.

Dopo il riscatto di Weston McKennie, ufficializzato nelle scorse ore dalla Juventus, i bianconeri ripartiranno con la caccia a un nuovo regista in vista della prossima stagione. I nomi che Paratici sta seguendo con attenzione ormai da diverso tempo sono quelli di Jorginho, già "avvicinato" quando alla guida della squadra c'era Sarri, e Manuel Locatelli, che il Sassuolo ha blindato a stagione in corso ma che la prossima estate sarà oggetto del desiderio di diversi club, a cominciare proprio da quello di Agnelli. A riportarlo è Tuttosport.

Ashley Young in estate dirà addio all’Italia per far ritorno in Inghilterra. A raccontarlo è il Mirror che spiega come l’esterno dell’Inter, in scadenza di contratto con i nerazzurri al termine della stagione, sia pronto a far ritorno al Watford. Squadra del suo cuore e dove è iniziata la sua carriera da professionista, Ashley Young non ha mai nascosto la propria intenzione di chiudere la carriera agli Hornets e salvo colpi di scena così sarà. Il giocatore, che prima ha tutta l’intenzione di vincere lo Scudetto con l’Inter, ha già fatto sapere alla società di voler firmare anche in caso di mancata promozione in Premier League dalla Championship.

Roger Ibanez ha rinnovato con la Roma fino al 30 giugno 2025. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con il seguente comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare che Roger Ibanez ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Il difensore brasiliano è arrivato in giallorosso dall’Atalanta nel gennaio del 2020 e finora ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Roma".

Sirene inglesi per Gennaro Gattuso. Il Wolverhampton, come raccolto da TMW, studia il profilo dell’allenatore del Napoli per la prossima stagione. È un nome al vaglio degli uomini mercato del club. Il futuro di Gattuso potrebbe essere in Inghilterra. E se il Wolverhampton dovesse decidere di sostituire Espirito Santo dopo una serie di risultati soddisfacenti e chiudere un ciclo, l’attuale tecnico azzurro potrebbe essere più di un’idea.

IL REAL MADRID NON MOLLA PER IL RINNOVO DI CAPITAN SERGIO RAMOS. IL BORUSSIA DORTMUND ESCE ALLO SCOPERTO: "HAALAND CON NOI ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE". L'EX FIORENTINA CARLOS SANCHEZ RIPARTE DAL WATFORD

A Madrid continua a tenere banco la soap opera legata al rinnovo di Sergio Ramos. Il contratto del capitano del Real scadrà a giugno e non è stato ancora raggiunto il sospirato accordo. Peggio ancora, tutte le proposte del club sono state respinte dallo spagnolo e dal suo entourage. Così, riporta ABC, Florentino Perez deve cercare di uscire il prima possibile da questo vicolo cieco e potrebbe offrire al difensore un anno di contratto alle stesse cifre (12 milioni più bonus) di quello attuale.

Sebastian Kehl, dirigente dell'area sportiva del Borussia Borussia Dortmund, dal 2022 erediterà la carica di direttore sportivo da Michael Zorc. L'ex centrocampista ha parlato del futuro di Haaland: "Erling e il BVB sono in simbiosi e questa unione promette di essere proficua. Per questo diamo per scontato che resterà con noi anche nella prossima stagione e diventerà un giocatore ancora più forte".

Carlos Sanchez riparte dal Watford. Il centrocampista colombiano classe '86, che dal 2016 al 2018 ha vestito la maglia della Fiorentina, ha firmato un contratto col Watford valido fino al termine della stagione.

Caio Rangel torna in Brasile. L'attaccante carioca, che arrivò giovanissimo in Italia nel 2014 ma non ebbe fortuna con la maglia del Cagliari (solo 8 presenze e tanti prestiti, prima della cessione all'Estoril), lascia gli azeri del Zira e viene ingaggiato dal Santo André. Classe 1996, ha giocato anche con Cruzeiro, Arouca e Criciuma.