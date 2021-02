Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

CALHANOGLU-MILAN, ANCORA NESSUNA FUMATA BIANCA PER IL RINNOVO. MKHITARYAN PRONTO A PROLUNGARE CON LA ROMA, GIULINI CHIUDE ALL'ARRIVO DI SCHONE. UFFICIALE: GRAZIANO PELLÈ TORNA AL PARMA

Non basta il raddoppio dell'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca per il rinnovo di Hakhan Calhanoglu col Milan. Il turco continua a chiedere 6 milioni di euro e nonostante tra club e giocatore ci sia ottimismo per il buon esito delle trattative, la firma appare lontana e non scontata. Il calciatore intanto tornerà finalmente in campo in seguito al recente infortunio e proverà a segnare e far segnare, anche con l'intento di accelerare i colloqui tra le parti per non vivere troppo a lungo nell'incertezza del futuro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Rinnovo praticamente fatto tra Henrik Mkhitaryan e la Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nell'attuale contratto dell'armeno c'è infatti una clausola che a un determinato numero di presenze – raggiunto domenica scorsa – fa scattare il prolungamento automatico. La proprietà ha però preso tempo per formalizzare il suo rinnovo, visto che i Friedkin avrebbero gradito che fosse uno dei primi atti da ascrivere a Tiago Pinto. C'è anche altro: Micky ha anche una controclausola che gli consentirebbe di andare altrove, stavolta ha deciso di prendere tempo, ma tutti a Trigoria raccontano come in realtà il prolungamento è virtualmente in cantiere.

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini chiude all'arrivo dello svincolato Lasse Schone, ex regista del Genoa. "Per il ruolo di regista - ha detto - per me c’è già Nainggolan in rosa. E Deiola in quel ruolo in fase difensiva può fare il giocatore al centro del campo. E all’occorrenza c’è anche Marin, che lo ha già fatto in campionato. Questa rosa è ridicolo che stia negli ultimi tre posti, a prescindere dal discorso play".

Dopo l'annuncio del presidente Krause, arriva anche il comunicato del Parma in merito all'ufficialità di Pellè, da oggi un nuovo attaccante del Parma: "Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Graziano Pellè (San Cesario di Lecce, 15 luglio 1985). Il giocatore ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2021".

MANCHESTER CITY, SCELTO L'EREDE DI AGUERO: HAALAND. IL CHELSEA PENSA AL CLAMOROSO RITORNO DI HAZARD, IL SIVIGLIA BLINDA EN-NESYRI ED EL PITY MARTINEZ FLIRTA PER IL RITORNO IN MLS

Il contratto di Sergio Agüero è in scadenza e il Manchester City si sta guardando intorno per trovare il degno erede del Kun, che ha fatto la storia del club negli ultimi dieci anni. La dirigenza ha promesso a Guardiola una campagna acquisti faraonica, mettendo a disposizione del tecnico ben 225 milioni per tesserare nuovi giocatori. E gran parte di questa cifra potrebbe essere utilizzata per l'attacco, dove l'obiettivo numero uno sembra essere Erling Braut Haaland: secondo le informazioni riportate dal Mirror, Il City non intende aspettare fino al 2022 per sfruttare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro e sarebbe pronto a pagare 114 milioni di euro per averlo subito a disposizione. Una proposta che, ovviamente, non renderebbe Haaland infelice. Lo stipendio del giocatore salirebbe da 156.000 a 457.000 euro a settimana, quindi da 8 milioni a circa 24 annui. Con un'offerta simile, la concorrenza sarebbe assolutamente sbaragliata.

Il Chelsea starebbe pensando a un clamoroso ritorno. Secondo Defensa Central, infatti, i Blues vorrebbero riportare a Londra il figliol prodigo, Eden Hazard, che un anno e mezzo fa passò al Real Madrid per 100 milioni di euro. Una cifra che Abramovich non è disposto a pagare, soprattutto considerati i tanti infortuni accusati dal belga: l'offerta sarebbe intorno ai 40-50 milioni, in linea con la valutazione espressa da Transfermarkt. Hazard, che ha un contratto fino al 2024, ha trascorso ben sette stagioni nel Chelsea, vincendo due Premier, due Europa League, una FA Cup e una Carling Cup.

Dopo averci provato nell'ultima finestra di mercato, il West Ham non è intenzionato a rinunciare all'idea di ingaggiare Youssef En-Nesyri. Il club londinese, in cerca del sostituto di Sebastien Haller (passato all'Ajax), aveva offerto al Siviglia 27 milioni di euro. Una somma importante che però gli andalusi hanno rifiutato, per un giocatore che si è rivelato davvero importante e che farà comodo fino al termine della stagione, con la formazione di Lopetegui impegnata su più fronti. In estate se ne riparlerà sicuramente, perché il marocchino è ancora il primo nome sulla lista di David Moyes. Lo riporta il Daily Star.

Gonzalo Martínez potrebbe tornare a giocare nella Major League Soccer. Dopo aver vinto la Saudi Super Cup con l'Al Nassr, il Pity è entrato nel radar del Cincinnati, che vorrebbe acquistarlo insieme al brasiliano Brenner. Martínez ha giocato circa un anno e mezzo con l'Atlanta United, dove ha lasciato bei ricordi. Nel 2020 il trequartista ex River era volato in Arabia, ceduto per 18 milioni di dollari.

L'addio improvviso di André Villas-Boas ha gettato l'Olympique Marsiglia nello sconforto. Il club francese è alla disperata ricerca di un nuovo tecnico ma tutte le opzioni sono state scartate per i rifiuti dei diretti interessati: da Sarri a Valverde, fino a Sampaoli, Eyraud ha incassato solo due di picche. Resta in piedi solo l'ipotesi Favre, visto che anche Robert Moreno non avrebbe mostrato interesse a ricoprire il ruolo, preferendo attendere la prossima stagione per rilanciarsi.