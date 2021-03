Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

GOSENS VALE 40 MILIONI. DONNARUMMA-MILAN, È STALLO. ROMA, KARSDORP IL PROSSIMO A RINNOVARE

Tutto fermo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: in casa Milan c’è ancora distanza con il giovane portiere, rispetto alla richiesta di ingaggio formulata da Raiola qualche tempo fa. Discorso aperto, invece, per Zlatan Ibrahimovic: il Milan punta con decisione il rinnovo, nelle prossime settimane arriverà un’offerta ufficiale per prolungare il contratto dello svedese. In uscita a fine stagione Brahim Diaz, destinato a tornare al Real Madrid.

In casa Juve, incassato il riscatto ufficiale, Weston McKennie potrebbe vedersi arrivare un adeguamento del contratto in essere. Sportmediaset rilancia l’ipotesi di un addio con Cristiano Ronaldo: in questo caso la prima idea dei bianconeri sarebbe Mauro Icardi. Rinnovi caldi per la Roma: il gm Tiago Pinto vorrebbe prolungare il contratto di Veretout, anche per dare fiducia all’ex Fiorentina, oggi ai box per infortunio. Il prossimo a siglare il nuovo contratto, fino al 2025, sarà Rick Karsdorp. A proposito di rinnovi, Simone Inzaghi ha ribadito la sintonia con Lotito sul rapporto con la Lazio.

40 milioni di euro. È questa la valutazione che l’Atalanta fa di Robin Gosens: il terzino tedesco piace in Italia a Inter e Juventus, ma soprattutto al Manchester City in Inghilterra. La Fiorentina pensa a Gennaro Gattuso: contatto con l’entourage per il prossimo anno. Il Bayern Monaco bussa alla porta del Napoli per Koulibaly, mentre il Sassuolo saluta Schiappacasse: è a Montevideo per firmare col Peñarol.

IL BAYERN BLINDA MUSIALA, HAMSIK IN SVEZIA. ESONERATO GROSSO IN SVIZZERA

Marek Hamsik sorprende tutti. L’ex capitano del Napoli sembrava prossimo a tornare in Slovacchia ma ripartirà invece dall’IFK Goterborg in Svezia. Sergio Aguero potrebbe dire addio al Manchester City: l’attaccante argentino potrebbe non rinnovare il contratto con gli inglesi. E piace a tante in giro per l’Europa: Juventus e Inter sono state accostate al Kun, ma anche Barcellona e Paris Saint-Germain. E occhio all'Independiente.

Il Bayern blinda il suo gioiello: Jamal Musiala, trequartista classe 2003 che si è recentemente messo in luce anche in Champions League, ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Accordo fino al 2026 per il nazionale Under 21 inglese: I bavaresi sono pronti a trattare anche i rinnovi di contratto di Goretzka e Sule. Sempre in Germania, l’Hoffenheim ha rinnovato il contratto del talento austriaco Baumgartner. Il Sion ha esonerato l’italiano Fabio Grosso.