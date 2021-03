Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

PSG E REAL MADRID SU CRISTIANO RONALDO. JUVE, NESSUNA RIVOLUZIONE ALMENO IN SOCIETÀ: RINNOVO DI MASSA PER I DIRIGENTI BIANCONERI. SOLSKJAER CHIAMA DALOT, FABIAN RUIZ TRA RINNOVO E CESSIONE. MILAN E JUVENTUS SUL PROMETTENTE TERZINO NUNO MENDES, VERRE RINNOVA CON LA SAMPDORIA E PER LA PANCHINA DEL TORINO SPUNTA MISTER GATTUSO

Indiscrezione clamorosa, quella lanciata dal noto programma sportivo El Chiringuito de Jugones in serata. Secondo il conduttore della trasmissione Josep Pedrerol, da sempre molto vicino alle vicende di casa Real Madrid, Jorge Mendes avrebbe infatti già sondato il terreno coi blancos per un possibile ritorno del suo assistito Cristiano Ronaldo durante la prossima estate.

Potrebbe esserci altrimenti il Paris Saint-Germain nel futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce Le Parisien, infatti, il club transalpino starebbe sfogliando la margherita dei possibili rinforzi offensivi soprattutto qualora Kylian Mbappé dovesse decidere di salutare a fine stagione. Oltre a Leo Messi, già seguito la scorsa estate, il club avrebbe messo nel mirino anche il suo grande rivale. I contatti fra Jorge Mendes, agente di CR7, e Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, sarebbero sempre costanti con il portoghese, scontento della sua avventura in bianconero, che potrebbe scegliere il club della capitale francese come ultima tappa in Europa per provare a vincere l’ennesima Champions League prima di chiudere la carriera lontano dal Vecchio Continente, in campionati più esotici.

In estate la Juventus dovrà guardarsi bene le spalle se vorrà aggiudicarsi il promettente terzino Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Il classe 2002, che ha una clausola di rescissione da 60 milioni di euro, piace infatti anche a tre club inglesi come riferisce il Sun. Si tratta di Liverpool, Manchester United – che lo avevano già cercato a gennaio – e Leicester, che lo ha individuato come erede di Ben Chilwell. Oltre a questi club inglesi ci sarebbe anche il Milan sulle tracce del giovane lusitano.

Che fine faranno i dirigenti della Juventus? Se lo chiede Tuttosport, che però parla di un rinnovo di massa, con le probabilità che salgono di ora in ora, tanto che sarebbe sorprendente una non conferma. L’eventuale annuncio potrebbe non tardare più di tanto, con Paratici e Cherubini già al lavoro per la prossima stagione. In società tutti sono in scadenza al 30 giugno di quest’anno.

Il tecnico del Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer ha parlato al sito ufficiale del club prima della sfida col Milan, soffermandosi sulla stagione di Diogo Dalot, difensore in prestito ai rossoneri e arrivato proprio dai Red Devils: "Diogo ha fatto fin qui molto bene, ha segnato un bel gol lo scorso fine settimana e sta sfruttando il suo momento al Milan. Sarà un'opportunità per dargli un'occhiata da parte di entrambe le tifoserie. Siamo felici di Diogo e del fatto che sia andato al Milan per accumulare esperienza e per giocare in un club iconico e quindi raggiungere gli alti standard richiesti ogni settimana".

Fabian Ruiz potrebbe lasciare il Napoli nel corso della prossima estate ma il contratto e le richieste di De Laurentiis rischiano di comprometterne anche la potenziale cessione. Non c'è accordo sul rinnovo di contratto che dovrebbe portarlo oltre al 2023, visto che i 3 milioni proposti dagli azzurri non sono in linea con le richieste degli agenti. Il problema, però, è che difficilmente ci sarà un club disposto a versare i 50 milioni richiesti dal patron partenopeo e dunque le parti potrebbero anche essere in qualche modo costrette ad andare avanti insieme guardando oltre agli screzi in sede di trattativa. A riportarlo è Tuttosport.

Il Napoli si prepara a una nuova estate di rivoluzioni, con almeno due big in partenza per far spazio a nuovi giovani da inserire a costi inferiori. Il primo nome in lista è quello di Kalidou Koulibaly, da anni con il dubbio cessione e ora probabilmente pronto a salutare gli azzurri in estate. De Laurentiis aspetta proposte dalla Premier, magari dal Manchester United che ha acquistato Maguire ma che non è soddisfatto del suo rendimento. Il suo agente guarda però più in Germania e in particolar modo al Bayern Monaco, che dovrà salutare Alaba e Jerome Boateng e che dunque potrebbe puntare sul senegalese per ringiovanire e rafforzare la linea difensiva. A riportarlo è Tuttosport.

La Sampdoria continua a programmare il futuro con un altro rinnovo importante, ovvero quello di Valerio Verre. Ecco il comunicato del club: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Verre. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 40 presenze e 3 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025".

Il futuro di Davide Nicola è tutt'altro che scontato. Il tecnico del Torino, anche in caso di salvezza, non sarebbe sicuro del rinnovo visto che sul contratto firmato con Cairo c'è anche una clausola che prevede il prolungamento solo con una salvezza ottenuta in modo convincente, ovvero con 1,5 punti di media a partita. Attualmente il tecnico è fermo a 1,4 e per raggiungere questo obiettivo dovrebbe conquistare almeno altri 16 punti da qui alla fine della stagione. Per questo iniziano già a circolare i primi nomi per la sua sostituzione futura, anche se la permanenza in Serie A farebbe tutta la differenza del caso. Da tempo piace Gattuso, già sondato in passato, ma anche D'Aversa e la new entry Pippo Inzaghi. A riportarlo è Tuttosport.

BAYERN, OBIETTIVO NAGELSMANN SE FLICK DIVENTERÀ IL CT DELLA GERMANIA. IL BARCELLONA DI LAPORTA VUOLE RIPARTIRE DA... HAALAND. VARANE VICINO AL RINNOVO COL REAL MADRID, WERNER PUÒ GIÀ TORNARE IN PATRIA. NUOVA AVVENTURA PER L'EX UDINESE VELAZQUEZ. L'INDISCREZIONE DI CBS SPORTS: "MESSI E FABREGAS INSIEME NEGLI USA?"

Potrebbe essere Julian Nagelsmann, giovanissimo tecnico del RB Lipsia, il prossimo tecnico del Bayern Monaco. A lanciare la bomba di mercato è la Bild che lega questa scelta anche al prossimo ct della Germania. L’attuale tecnico bavarese Hansi Flick è infatti uno dei candidati, con Ralf Ragnick e Stefan Kuntz , alla sostituzione di Low al termine dell’Europeo che si terrà in estate. Anzi il candidato principale per la testata tedesca che per parla di come il Bayern sia alla caccia di un eventuale sostituto e abbia messo nel mirino il classe ‘87 che vanta già un’importante esperienza alle spalle sulle panchine di Hoffenheim e appunto Lipsia.

David Alaba lascerà il Bayern Monaco alla fine della stagione e in Spagna sono sicuri che il difensore austriaco abbia già trovato un accordo con il Barcellona e il nuovo presidente, Joan Laporta. Quella del jolly dei bavaresi è una delle tante carte che i blaugrana sono pronti a giocarsi per cercare di scongiurare la partenza di Lionel Messi. L'agente del giocatore (Pini Zahavi), però, ha smentito seccamente la notizia, come riporta il portale Goal.com: non esiste alcun accordo verbale con il club catalano. Così, il sogno di Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain e Juventus resta ancora realizzabile.

Il Barcellona del futuro potrebbe essere costruito attorno a Erling Haaland, 20enne attaccante norvegese in forza al Borussia Dortmund. È presto per dire se sarà un nuovo Messi, ma - secondo quanto riferisce l'edizione online di As - di sicuro è da lui che il nuovo presidente del club catalano Joan Laporta intende partire per ricostruire la squadra. Ma ci sono ostacoli da superare, primo fra tutti quello economico: il Barcellona, sottolinea la testata spagnola, ha un debito di 1.173 milioni di euro e scarsa liquidità, problema aggravato dall'eliminazione della Champions (il passaggio ai quarti avrebbe portato nelle casse oltre 10 milioni di euro). Per As tuttavia Laporta starebbe pensando di far emettere al club obbligazioni, già note come 'obbligazioni Laporta', per avere denaro fresco da investire.

Secondo CBS Sports il futuro di Lionel Messi, attualmente al Barcellona, e Cesc Fabregas, ora al Monaco, potrebbe essere in una squadra di MLS. Decisive in questo senso sarebbero le mogli dei due calciatori, che sono molto amiche e starebbero progettando un futuro oltreoceano per loro e i mariti che potrebbero così ritrovarsi a giocare assieme dopo la comune militanza in terra catalana. Non è detto però, sottolinea il media statunitense, che sia già dalla prossima stagione, ma in un futuro non troppo lontano Fabregas e Messi sono destinati a vestire la stessa maglia negli USA.

Timo Werner potrebbe clamorosamente lasciare il Chelsea già nella prossima estate. A rivelarlo è Football Insider, che cita una fonte del club di Roman Abramovich: "Sembra che possa rientrare in patria nelle prossime finestre di trasferimento, al massimo in due anni". L'attaccante, 25 anni, ha firmato un contratto quinquennale con i Blues, che hanno pagato la clausola risolutiva e lo hanno strappato al Lipsia prima della fine della scorsa stagione. Werner non ha avuto l'impatto che ci si aspettava: finora 37 presenze e 10 reti (con l'aggiunta di 9 assist), di cui 5 in Premier League.

Il Real Madrid non ha alcuna intenzione di perdere Raphael Varane, soprattutto qualora Sergio Ramos non dovesse prolungare il suo contratto. Così, in barba alle voci su una possibile cessione in estate, le parti starebbero negoziando il rinnovo del difensore centrale francese e l'accordo, secondo Marca, sembra essere vicino. I Blancos puntano a fare di lui un simbolo; arrivato in Spagna dieci anni fa per volontà di Zinedine Zidane, che lo raccomandò espressamente alla dirigenza, il classe 1993 ha vinto tutto nell'ultimo lustro ed e è diventato un calciatore chiave per tutti gli allenatori. Personalità, carisma e qualità tecniche indiscutibili ne fanno oggi uno dei centrali più forti e apprezzati al mondo. Sulle sue tracce ci sono tutte le big di Premier, ma la strada sembra tracciata: Varane è pronto a diventare ancora di più una leggenda del Real Madrid.

Si profila un derby londinese, anche se ci sono alcuni club italiani interessati, per Jerome Boateng. L’esperto difensore centrale è infatti in procinto di salutare il Bayern Monaco a fine stagione, quando scadrà il suo contratto, e secondo quanto riferito dalla Bild il suo futuro potrebbe essere nella capitale inglese. I due club interessati sono Chelsea e Arsenal che già avevano cercato il tedesco nella passata stagione e ora sono pronti a un nuovo assalto per mettere a segno un importante colpo a parametro zero. In particolare sarebbero i Blues a volerlo fortemente visto che Boateng è da tempo un obiettivo di Thomas Tuchel che provò a prenderlo anche quando sedeva sulla panchina del PSG.

Julio Velázquez è il nuovo tecnico del Maritimo. Sarà quindi l'ex tecnico dell'Udinese il successore di Milton Mendes: il club portoghese ha raggiunto un accordo con il mister spagnolo per un contratto fino a giugno 2022. Per Velazquez si tratta della terza avventura in Portogallo, dopo quelle con Belenenses e Vitoria Setúbal. Sarà in panchina nel derby di Madeira con il Nacional, in programma domani.