"Mou? Felice del suo ritorno, come quando arrivò CR7". Rivedi le parole di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, ha parlato anche del ritorno di Jose Mourinho in Serie A: "Sono contento perché penso che Mourinho, come Ronaldo, faccia bene al calcio italiano. Ha carisma e carattere, Roma è una piazza difficile, vedremo cosa succedere. Gli servirà anche la squadra, sono i grandi giocatori a far diventare grandi gli allenatori. Dobbiamo fare i complimenti alla proprietà della Roma, nessuno se lo aspettava. Sono convinto che farà bene, possono anche lottare per lo scudetto ma deve essere gestita bene la piazza, molto esigente e difficile. Ha le carte in regola per riuscirci, ma sarà dura".

