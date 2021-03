Repubblica - Juventus, Pirlo ha il destino in mano. Gasp il preferito in caso di addio

L'edizione online de La Repubblica fa il punto sul possibile futuro della panchina della Juventus dopo il ko contro il Benevento. Andrea Agnelli fa il tifo per l'attuale tecnico Andrea Pirlo che dunque resta il piano A per la prossima stagione. In caso di tracollo però, il club sta già prendendo in considerazione una rosa di nomi, che vanno dalla suggestione Allegri, che però non potrebbe tornare in caso di permanenza di Paratici e Nedved, il preferito sarebbe Gasperini. Poi piace anche Simone Inzaghi e infine Luciano Spalletti.