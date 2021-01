Rush finale - Dzeko-Roma e un addio bloccato dall'ingaggio. Possibile tregua armata

vedi letture

Mancano pochi giorni alla fine del mercato e uno dei nomi che anima il nostro campionato dopo la rottura con Fonseca è senza dubbio Edin Dzeko. L'attaccante giallorosso, degradato dopo lo scontro post Coppa Italia ed escluso dal proprio tecnico, ha cambiato agente affidandosi a Lucci proprio con l'intento di cambiare maglia immediatamente, ma il suo ingaggio da 7,5 milioni a stagione sta bloccando ogni strada.

Niente Italia, solo estero - In Serie A, le due squadre che avrebbero potuto pensare a lui, ovvero Juventus e Inter, hanno chiuso le casse e dunque non faranno nemmeno un tentativo per acquistarlo e per questo l'unica soluzione resta l'estero. Dopo sondaggi esplorativi effettuati dal suo agente con club del calibro di PSG, Real e Barcellona, ora l'attenzione si è spostata sulla Premier, ma la risposta dei club davanti alle richieste di ingaggio del bosniaco stanno mettendo a serio rischio la possibile partenza.

La Roma prova a ricucire - Se da una parte la cessione potrebbe portare benefici a tutti, dall'altra i dirigenti giallorossi, Pinto in primis, stanno provando a trovare una soluzione interna che possa permettere al calciatore di stipulare una tregua armata col proprio tecnico per arrivare a giugno senza ulteriori strascichi. Se il mercato non porterà la soluzione sperata, l'attaccante resterà in giallorosso e poi, solo a giugno, e con la prospettiva di un cambio di allenatore, verrà presa una decisione definitiva.