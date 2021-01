Rush finale - Il Parma può regalare un colpo offensivo a D'Aversa: vicino Dennis Man

Il Parma è pronto a dare una svolta al proprio mercato. Soprattutto per quel che riguarda i rinforzi offensivi chiesti da mister D’Aversa. E il nome oggi più vicino, o comunque quello più caldo, è quello di Dennis Man della FCSB, ex Steaua Bucarest. Esterno di piede mancino tutto tecnica e velocità, nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca col club del presidente Krause che ha deciso di spingere forte e mettere in conto un investimento importante da 12 milioni più 3 di bonus. Per il classe ’98, invece, già pronto un contratto da 1 milione di euro fino al 2026. Ultimi dettagli da limare, ma la strada sembra oramai tracciata.