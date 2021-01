Rush finale - il Parma raffredda la pista Vazquez. Ora il Mudo può finire in Turchia

Quale futuro per Franco Vazquez ora che il connazionale Papu Gomez è sbarcato a Siviglia? Da tempo il Mudo, in scadenza di contratto a giugno, è segnalato in uscita dal club andaluso ma ancora il ds Monchi non ha trovato la soluzione giusta per lui. Nelle ultime ore si è mosso con convinzione il Parma, la trattativa col Siviglia c’è stata, ma alla fine il tecnico D’Aversa ha chiesto di raffreddare l’operazione preferendo puntare su un attaccante esterno (Ounas o Man) piuttosto che sul trequartista ex Palermo.

Il Siviglia da parte sua ha sempre chiesto un indennizzo per lasciarlo andare, anche se da questo punto di vista la posizione potrebbe esser cambiata proprio alla luce dell’arrivo del Papu e della scadenza ravvicinata del calciomercato. In Italia il nome del Mudo è stato sondato anche dal Torino, ma la trattativa non è mai decollata. E allora il futuro potrebbe essere in Turchia (non al Fenerbahce che ha preso Ozil), dove Vazquez ha tanti estimatori e diversi club pronti a muoversi concretamente negli ultimi giorni di mercato.