Rush finale - Leeds freddo su Pulgar. C'è il Cagliari ma la permanenza in viola è più vicina

Più passano i giorni, più ci si avvicina al gong del calciomercato, più Erick Pulgar è vicino alla permanenza alla Fiorentina. Fin dall’inizio della sessione i dirigenti viola si erano dati la priorità di sfoltire la rosa a disposizione di Prandelli. E il cileno erano uno dei sacrificabili, nel caso in cui si fossero aperti scenari interessanti. Fin dalla scorsa estate il nome di Pulgar piace al Leeds, ma la squadra di Bielsa non ha in programma un investimento del genere in questo gennaio. Discorso diverso in vista della prossima estate. Le altre piste estere non hanno trovato sbocchi e così oggi restano in piedi una-due opzioni italiane. Il Cagliari, soprattutto, ci sta pensando. Di Francesco vorrebbe un altro centrocampista con le qualità di Pulgar, ma come detto l’operazione non è semplice per un discorso di tempistiche. Anche perché la Fiorentina dovrebbe poi sostituirlo, numericamente. Un’altra squadra che si era interessata era il Sassuolo, ma solo nell’eventualità in cui fosse partito Bourabia (che piace proprio al Cagliari). La Fiorentina, per dire sì, parte da una base d’asta superiore ai 10 milioni di euro. Cifra che nel mercato attuale poche squadre possono permettersi di pagare a cuor leggero.