Speciale panchine: il punto sul Crotone. Cosmi è solo un traghettatore fino all'estate?

Tre sconfitte e una vittoria, contro un Torino in difficoltà dopo l'emergenza da Coronavirus. Al netto dei panegirici, il bilancio di Serse Cosmi va in scia a quello del predecessore Giovanni Stroppa, seppure i segnali di risveglio dopo la scossa voluta dai Vrenna sia chiara: il Crotone è tornato a segnare, tanto da aver fatto ben 9 gol a fronte dei 13 subiti in 4 partite. Chiaro: la media punti è da retrocessione e la classifica parla chiaro.

Quale futuro? A inizio mese, il cambio strategia del Crotone. Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021. A questo proposito, Cosmi ha detto. "Non abbiamo parlato del futuro, non ho voluto nessuna clausola che condizionassero la società sia in chiave salvezza sia in chiave retrocessione. So bene che le società stanno soffrendo questa pandemia a livello economico anche se sane come il Crotone. Poi magari se ne riparlerà, ma ci sono ancora delle gare e voglio pensare solo a queste”. E il club? Di lui il direttore sportivo, Giuseppe Ursino, ha detto. “Ho visto un allenatore motivato, che vuole ottenere un grande risultato. Oggi il contratto non ha nessuna importanza". Prima il miracolo, poi il futuro. Anche se tutto può succedere e il Crotone potrebbe decidere anche di aprire un nuovo ciclo con un tecnico più giovane in cadetteria.