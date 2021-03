Speciale Under 21 - L'Italia e la Spagna detentrice le grandi favorite del Girone B

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

GIRONE B

Italia

Gli azzurrini di Nicolato arrivano alla manifestazione con credenziali di tutto rispetto e la voglia di interpretare il torneo sulla scia dei grandi del passato. Una rosa, quella dell'Italia, ben strutturata e con tanti picchi di talento, con la stella che inevitabilmente è quel Sandro Tonali che sempre più spazio si sta ritagliando nel Milan. Proprio il centrocampo sembra essere il reparto con più qualità della rosa, con l'ex Brescia che sarà affiancato da Pobega, Rovella, Maggiore e Frattesi. Chi non ci sarà è invece Ricci, rientrato a Empoli nelle scorse ore. In difesa ci sono nomi che si stanno mettendo in mostra anche in Serie A, da Gabbia a Machizza fino a Frabotta, Zappa e Lovato. Davanti molto o quasi sarà poggiato sulle spalle di Scamacca, con Cutrone, Raspadori e Colombo pronti a giocarsi l'altra maglia nel 3-5-2 di Nicolato.

Slovenia

Non parte propriamente coi favori del pronostico la Slovenia, ma l'aria di casa potrebbe far bene alla squadra di Milenko Acimovic. L'uomo più rappresentativo è Dejan Petrovic, centrocampista '98 titolare del Rapid Vienna, mentre la punta di riferimento è Zan Celar della Cremonese (proprietà Roma). La difesa è presidiata dalla coppia Zaletel-Stojinovic, compagni di squadra all'NK Celje, mentre le altre rappresentanza italiane sono quelle del portiere Martin Turk del Parma e dell'attaccante della Sampdoria Nik Prelec.

Spagna

L'ultima sconfitta della rojita è datata giugno 2019, quando Federico Chiesa distrusse gli uomini di De la Fuente a Bologna. Oggi la rappresentanza italiana è garantita da Brahim Diaz del Milan e Gonzalo Villar della Roma, col ct che sta iniziando ad assecondare il fisiologico ricambio generazionale. Riqui Puig è uno dei talenti più brillanti ma non certo l'unico. In difesa i vari Cucurella, Mingueza e Juan Miranda hanno già ottima esperienza ad alti livelli, in attacco attenzione ai gol e alle giocate di Ander Barrenetxea della Real Sociedad e soprattutto di Abel Ruiz, attaccante che in stagione ha già messo a segno 10 gol col Braga. Gli altri profili da seguire sono Martin Zubimendi e Fran Beltran, entrambi centrocampisti, così come il difensore del Valencia Hugo Guillamon.

Repubblica Ceca

Una Repubblica Ceca che ha tutta l'intenzione di stupire, nella kermesse che prenderà il via quest'oggi. Le punte di diamante della squadra sono Michal Sadilek dello Slovan Liberec e Ladislav Krejci, omonimo dell'ex Bologna che gioca nello Sparta Praga da oramai già un paio d'anni. Con loro anche Pavel Bucha, colonna dell'U21 e del Viktoria Plzen. Le chiavi dell'attacco sono generalmente affidate a Ondrej Sasinka, anche se il giocatore più pericoloso a livello realizzativo è senza ombra di dubbio il classe '99 Vaclav Drchal del Mlada Boleslav.