Speciale Under 21 - Quelli dopo Sancho e Foden: l'Inghilterra ha una miniera d'oro

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

Football is coming home

La Golden Generation è ora nelle mani di Aidy Boothroyd. Che ne ha già vissute una, ora sotto le cure di Gareth Southgate. Però quest'Under 21 inglese, impegnata nella fase a gironi dell'Europeo di categoria, promette faville. La star sarebbe stata senza dubbio Mason Greenwood che a diciassette anni è un titolare del Manchester United o comunque nel giro dei migliori. Però l'infortunio proprio alla vigilia gli farà saltare la kermesse. Però c'è una nidiata di giocatori che promette di arrivare nel futuro del calcio insieme a Jadon Sancho e Phil Foden, che già l'hanno abbracciato. Callum Hudson-Odoi del Chelsea, per esempio, che ha detto no a un futuro in Germania al Bayern Monaco e che ha deciso di provare a diventar grande coi Blues. Eddie Nketiah all'Arsenal pare solo aver bisogno di spazio e continuità mentre a centrocampo sia Curtis Jones che Tom Davies, con Liverpool ed Everton, hanno già dimostrato di esserci. La difesa ha un leader, sempre coi Toffees di Carlo Ancelotti, che non era forse previsto ma che in questi mesi ha giocato da gran giocatore in Premier League: Ben Godfrey. E' arrivato in estate da quel Norwich City che sta andando strettissimo al terzino destro Max Aarons. Avanti coi talenti: Eberechi Eze lascerà presto la trequarti del Crystal Palace, solo questione di tempo e lo stesso dicasi per Dwight McNeil e il Burnley. Japhet Tanganga ha già conquistato José Mourinho e prestito rientrerà dal prestito al Norwich, al Tottenham, anche Oliver Skipp. La lista è lunga, nonostante lo sprofondo di questa stagione allo Sheffield resistono le quotazioni di Aaron Ramsdale che il prossimo anno sarà il portiere di una squadra di livello più alto.