Sprofondo Cina - Da Oscar a Talisca e Hamsik: chi sono i big rimasti nella Super League?

Un'inchiesta in più capitoli su Tuttomercatoweb.com che parte dallo stop agli investimenti di Suning passando dal crollo del calcio cinese e alle sue prospettive. O fallimento.

Chi sono i grandi campioni rimasti nella Chinese Super League? Chi sono i reduci di un'era dorata, quella che rese Diego Conca il giocatore più pagato al mondo ma che ha coperto di Yuan anche Hulk, Graziano Pellè, Alex Teixeira e una lunga lista di calciatori? Il migliore è senza dubbio Oscar, ventinove anni, che ha lasciato il calcio che conta anni fa per metter radici in Cina. Il brasiliano su Transfermarkt è quello più costoso tra i giocatori del campionato con 16 milioni. Dietro a 15 c'è l'attaccante della RD del Congo, Cedric Bakambu, arrivato in Cina dal Villareal. Poi tanto brasile, anche nella top ten: c'è Talisca, terzo, straordinario trequartista del Guangzhou di Cannavaro e quarto è Paulinho: a trentadue anni ha detto addio al Barcellona e intende chiudere in Cina. Sempre nella squadra allenata dall'italiano c'è, decimo, Ricardo Goulart. Talisca e Paulinho costano rispettivamente 12 e 11 milioni, c'è un solo altro giocatore che come prezzo ha due cifre: è il quinto in classifica, ovvero Marko Arnautovic, ex novello Ibra che a gennaio è stato vicino all'Italia e gioca allo Shanghai Port. Costo: 10 milioni. Poi Roger Guedes (9.5, Shandong Taishan), Aaron Mooy (8.5, Shanghai Port), Juan Fernando Quintero che in Italia ha giocato al Pescara (8, Shenzhen), Tiquinho Soares (6.5, Tianjin). Grandi nomi? Per adesso giocano in Cina anche Marouane Fellaini allo Shandhong Taisha, Marek Hamsik al Dalian Professional o Leo Baptistao al Wuhan Zall. Ma è finita l'era dei grandissimi. E presto la sensazione è anche anche questa lista di giocatori andrà a scemare. Rapidamente.