Swiss Ramble su Mou alla Roma elenca debiti e il rosso nel bilancio: "Che budget avrà?"

Sul proprio account Twitter, specializzato nei conti e nelle analisi dei bilanci, Swiss Ramble, si chiede. "Sarà interessante vedere che tipo di budgetper il mercato José Mourinho avrà a disposizione nel suo nuovo lavoro all'AS Roma. Il club ha riportato una perdita di € 204 milioni nella stagione 2019/20, hanno € 318 milioni di debiti finanziari,€ 191m di debito di trasferimento e richiesto € 210 milioni di capitale dai loro proprietari negli ultimi due anni".

It will be interesting to see what sort of transfer budget Mourinho is given in his new job at #ASRoma

The club reported a loss of €204m in the 2019/20 season, have €318m financial debt, €191m transfer debt and required €210m capital from their owners in the last two years. pic.twitter.com/BsIa7dcBay

— Swiss Ramble (@SwissRamble) May 4, 2021