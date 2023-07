TalkSPORT - Inter, rifiutata la prima offerta per Scamacca: no del West Ham a 20 milioni

Nelle scorse ore l'Inter ha presentato un'offerta al West Ham per Gianluca Scamacca, da circa 20 milioni di euro, ma secondo quanto riportato da TalkSPORT il club vincitore dell'ultima Conference League ha rifiutato la proposta, nonostante abbia messo l'attaccante italiano sul mercato e potrebbe comunque cederlo nel corso di questa estate.

Sorpasso sulla Roma.

Nelle scorse settimane era certamente la Roma il club che più degli altri aveva manifestato l'intenzione di riportare il centravanti in Serie A, visto che anche lo stesso Scamacca aveva affermato di voler tornare in giallorosso, società dove aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico, ma l'offerta dei capitolini, come noto, non andrebbe oltre il prestito con diritto di riscatto e per questo c'è da registrare, per adesso, nonostante il primo no del West Ham, il sorpasso dell'Inter sulla squadra di Jose Mourinho.

Un solo anno in Premier?

Un anno fa Scamacca aveva lasciato la Serie A per trasferirsi in Premier League, con il West Ham che aveva investito circa 40 milioni per prendere l'attaccante italiano, ma complici anche diversi infortuni il giocatore non è riuscito a imporsi e la sua avventura oltremanica potrebbe dunque terminare dopo appena 12 mesi. L'Inter va sul serio, la Roma è avvisata, in attesa della prima risposta ufficiale del club inglese.