Ufficiale
Como Women, Chiara Cecotti rinnova fino al 2028. Agnete Marcussen fino al 2027
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F.C. Como Women è lieta di comunicare il rinnovo dei contratti delle calciatrici Chiara Cecotti e Agnete Marcussen.
Chiara Cecotti ha prolungato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2028, mentre Agnete Marcussen ha rinnovato fino al 30 giugno 2027.
Le due calciatrici proseguiranno così il proprio percorso all’interno della Prima Squadra, continuando a vestire la maglia lariana.
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