Ufficiale
Gubbio, il rinforzo sulla corsia mancina arriva dal Genoa: tutto fatto per il prestito di Meconi
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Gubbio "comunica di aver acquisito dalla società Genoa a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2027 le prestazioni sportive del calciatore Edoardo Meconi.
Nato a Fermo il 9 Febbraio 2005 Meconi è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del Genoa, nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Trento e Pergolettese in Lega Pro.
A Edoardo il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù".
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