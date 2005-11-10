Ufficiale Nuova avventura per Serturini. Ha firmato un contratto triennale con la Juventus Women

Aveva lasciato l'Inter Women pochi giorni fa, dopo due anni e mezzo, e adesso per Annamaria Serturini inizia una nuova avventura: ha infatti sottoscritto un contratto triennale con la Juventus Women.

Di seguito, il comunicato:

"Nuovo acquisto in casa Juventus Women, che accoglie Annamaria Serturini all’interno del gruppo: la calciatrice azzurra ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029.

Attaccante di grande qualità ed esperienza, la classe 1998 muove i suoi primi passi calcistici nel Brescia, con cui fa il suo esordio in Serie A a soli 16 anni. Dopo una parentesi in Puglia tra le fila del Pink Bari, si trasferisce alla Roma, dove trascorre sei stagioni importanti prima di tornare in Lombardia per indossare la maglia dell’Inter negli ultimi due anni e mezzo. Nel corso della sua carriera, Serturini ha costruito un palmarès di assoluto livello composto da 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.

Con la maglia dell'Italia invece il percorso di crescita la vede protagonista sin dalle selezioni giovanili, per poi fare il grande salto nel 2019 con le prime chiamate e presenze nella Nazionale maggiore.

Serturini è ora pronta a iniziare questa stimolante avventura in bianconero per mettere il suo talento e la sua esperienza a disposizione della squadra.

Benvenuta in bianconero, Annamaria: ci vediamo in campo!".