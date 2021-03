Tuttosport sulla Juventus: "Altro che vincerle tutte, pensi a perderne meno possibile"

vedi letture

Dopo il tonfo contro il Benevento che rischia di segnare la pietra tombale sui sogni Scudetto della Juventus, arrivano analisi dure da parte di tutti i media. "Altro che vincerle tutte, il problema della Juventus di Pirlo se dovesse ripetere prestazioni come quella di questo pomeriggio è non perderne troppe", scrive Tuttosport. "Quella che doveva essere la partita con cui iniziare la rimonta sull'Inter sembra una partita di fine stagione di una squadra che non ha più niente da chiedere e pochissimo da dare. Superficialità e stanchezza producono imprecisione e follie, poi prevale il nervosismo. Certo, ci sarebbe un rigore che l'arbitro Abisso misteriosamente non concede, ma per quanto clamoroso, l'errore del direttore di gara finisce per essere un dettaglio di cronaca di fronte alla prestazione terrificante della squadra di Pirlo".