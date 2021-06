Iachini: "Dopo Haaland, Vlahovic il miglior 9 classe 2000. Mi ricorda Vieri, pronto per una big"

vedi letture

Vlahovic è già pronto per la Juventus? A Giuseppe Iachini, tecnico del centravanti serbo classe 2000 Dusan Vlahovic fino a qualche giorno fa, è stata posta questa domanda nel corso di una intervista ai taccuini di 'Tuttosport'. Questa la risposta dell'ex allenatore della Fiorentina: "Sì, ma fatemi aggiungere una cosa: la crescita di questo ragazzo mi piacerebbe condividerla con due colleghi che stimo come Montella e Prandelli. Dusan ha stoffa, la tecnica, la personalità e la forza da grande squadra. Poi che sia Juventus, Real Madrid o Manchester United non spetta a me dirlo. Dopo Haaland, Dusan è il miglior attaccante classe 2000. Vlahovic è un predestinato come lo era Dybala. Tenicamente mi ricorda Bobo Vieri. Piede mancino, bella stazza, ottima difesa della palla, bel tiro, buona tecnica ed eccellente attacco della profondità".