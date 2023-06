Ibrahimovic: "Del mio contratto non so niente. Lo scorso anno a Maldini ho detto 'fai te'..."

Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del suo contratto col Milan, all'interno dell'intervista all'inserto Stile della Gazzetta dello Sport: "Cosa succede nel club non lo so. Io so che sto bene al Milan, Milano è casa mia. Del mio contratto non so nulla, l’anno scorso ho detto a Paolo: fai te. E mi è arrivato un foglio da firmare. Non so cosa c’è dentro, forse c’è un altro anno. A me basta sapere di essere un giocatore del Milan e allora so cosa devo fare. Il resto non mi importa. M’importa solo di tornare in campo, altrimenti la gioia diminuisce. È come se uno va al lavoro e non ha un ufficio. Sono due anni che non ho ufficio. Ho ancora voglia, ma serve equilibrio".