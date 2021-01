Ibrahimovic sblocca il derby, poi le scintille con Lukaku. Milan avanti sull'Inter all'intervallo

Milan in vantaggio all'intervallo nel derby. Il marcatore, manco a dirlo, Zlatan Ibrahimovic. Partita equilibrata fin qui con l'Inter che ha dato l'impressione di poter segnare da un momento all'altro, tenendo il piglio del gioco per lunghi tratti della partita. Nerazzurri che entrano con più frequenza nell'area di rigore avversaria trovando Tatarusanu che legittima il suo status di portiere di coppa. Il rumeno si distingue soprattutto su una respinta di piede su conclusione di Lukaku. Una partita che sembra in salita per il Milan quando Simon Kjaer deve abbandonare il campo al 20': il danese paga un intervento su Sanchez che gli causa un problema muscolare. Al suo posto Fikayo Tomori, all'esordio con a maglia rossonera. Milan che passa in vantaggio al 31' con Zlatan Ibrahimovic'. Bravissimo lo svedese ad arpionare una sponda di Meite, entrare in area e trovare un destro non potente ma preciso, che trova il palo prima di finire in rete. Ancora una volta il numero 11 si conferma bestia nera dei nerazzurri, segnando 8 reti nella stracittadina da quando indossa la maglia del Milan. Dieci le reti contro l'Inter se contiamo anche le due segnate contro la Juventus. Gli animi si scaldano negli ultimi minuti di gara fra Lukaku e Ibrahimovic, i due battibeccano e vengono ammoniti. E anche quando l'arbitro decreta la fine del primo tempo il belga è una furia e costringe all'intervento i compagni di squadra e anche lo staff per evitare che la situazione degeneri.