Ieri incontro Crotone-Fiorentina per Messias e Simy. Nessun accordo e Torino alla finestra

Crotone in questi giorni a Milano per portare avanti le cessioni di Junior Messias e Nwankwo Simi. Stando a quanto riportato da Tuttosport, in questo senso, ieri Gianni Vrenna e il ds Giuseppe Ursino hanno incontrato la dirigenza della Fiorentina per portare avanti la trattativa. Al momento, però, le parti non hanno trovato la quadratura del cerchio e questo gioca a vantaggio del Torino per quanto riguarda la corsa al brasiliano ex Gozzano.