Il Barça dimezza lo svantaggio con l'Atletico Madrid: sbagla l'ex Lenglet, gol del 'solito' Yamal
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Al minuto 4 il Barcellona dimezza già lo svantaggio, 0-1 sul campo dell'Atletico Madrid firmato dal 'solito' Lamine Yamal. Erroraccio in impostazione di Lenglet, ex della partita, che viene scippato da Ferran Torres, il quale manda in verticale e libera il compagno a tu per tu con Musso, battuto con un tocco ravvicinato.
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