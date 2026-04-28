Il Bayern è ancora vivo! Luis Diaz fa 5-4: 20' alla fine, partita più aperta che mai a Parigi
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Il Bayern Monaco non muore mai! Palla sublime di Kane alle spalle della difesa; Luis Diaz controlla di esterno, elude la marcatura di Marquinhos con un paio di finte e scarica una conclusione imprendibile per Safonov. Gol annullato in un primo momento per fuorigioco, ma il VAR assegna la rete.
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