Bayern, Luis Diaz difende Vincic: "Rosso a Camavinga? Ha agito correttamente"

"Secondo me l'arbitro ha agito correttamente, Camavinga non ha restituito il pallone, se lo è portato avanti mentre noi volevamo battere velocemente la punizione". L'attaccante del Bayern Monaco Luis Diaz va controcorrente e difende l'operato dell'arbitro Slavko Vincic finito al centro delle polemiche per il doppio giallo al centrocampista del Real Madrid che ha compromesso una gara fin lì equilibrata e vivace.

"Sono molto contento della qualificazione, la volevamo e ci abbiamo provato fin dall'inizio sapendo che non sarebbe stato facile. Il Real Madrid è una squadra molto forte e con molta esperienza, grazie a Dio sono riuscito a segnare e aiutare la mia squadra a vincere. - prosegue Diaz a Movistar - Il gol subito dopo 30 secondi non è stato molto piacevole, iniziare in quel modo non era l'obiettivo, ma succede. A livello personale ho avuto un'occasione per segnare e l'ho fallita, ma poi mi sono rifatto. Questo è il calcio".

Infine uno sguardo al Paris Saint-Germain: "Sarà un'altra sfida molto difficile, la affronteremo come dobbiamo e come abbiamo già fatto nella fase campionato. Ci conosciamo molto bene, sarà una partita molto impegnativa. Ma ora è il momento di riposare e analizzare tutto per apportare le dovute correzioni".