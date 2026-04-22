TMW Il Boca fa sul serio per Dybala: contatti intensificati, possibile affondo dopo il mondiale

Il Boca Juniors fa sul serio per Paulo Dybala. Secondo quanto raccolto da TMW il club argentino ha intensificato i contatti per la Joya, in scadenza di contratto con la Roma. Le parti sono in contatto e dopo il Mondiale che si giocherà in estate fra Stati Uniti, Messico e Canada, l'affare potrebbe concretizzarsi.

Del possibile trasferimento di Paulo Dybala al Boca ne aveva parlato nei giorni scorsi Leandro Paredes, centrocampista del Boca e grande amico della Joya, nel corso di una diretta con lo streamer Davoo Xeneize.

"Dybala al Boca? Ne parlo perché lui ha molta voglia, l’ho già detto"

Paredes non si è limitato a confermare l'attrazione di Dybala per i colori degli Xeneizes, ma ha concluso con un augurio che sa di vera e propria investitura di mercato:

"Se verrà al Boca? Speriamo. Non aggiungo altro".