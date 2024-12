Il calendario del Milan. Sergio Conceicao debutterà in rossonero contro... il figlio Francisco

Inter, Atalanta, Juventus e Milan sono in assoluto le squadre in Italia che giocheranno più partite con il mercato di riparazione aperto. In particolare, per quanto riguarda i rossoneri, il primo impegno dell'ormai nuovo allenatore Sergio Conceicao sarà particolare: l'ex Porto comincerà infatti la sua nuova avventura proprio contro la Juventus del figlio Francisco nel match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad il 3 gennaio.

Il calendario del Milan

Tre giorni più tardi invece disputerà, qualora dovesse vincere, la finale contro la vincente di Inter-Atalanta. I rossoneri si ritufferanno nella Serie A il sabato successivo, quando ospiteranno il Cagliari a San Siro. Il recupero del 19^ turno invece si giocherà martedì 14, con Fabregas che vorrà fare uno sgambetto a Leao e compagni. In soli 16 giorni l'ex allenatore del Porto se la vedrà due volte contro la Vecchia Signora, visto che andrà all'Allianz Stadium il 18 gennaio. Poi sarà la volta della Champions League, con due incontri assolutamente da vincere per centrare gli ottavi in casa contro il Girona e in Croazia contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro. Nel mezzo la gara contro il Parma. La sfida che tutti i tifosi aspettano però è quella del 2 febbraio, il derby contro l'Inter. La speranza della Curva Sud e non solo è che finisca come all'andata, quando decise Gabbia nel finale.

IL CALENDARIO DEL MILAN DURANTE IL MERCATO

Venerdì 3 gennaio ore 20, Juventus - Milan - Semifinale di Supercoppa Italiana

Lunedì 6 gennaio ore 20 - Eventuale Finale di Supercoppa Italiana contro la vincente di Inter - Atalanta

Sabato 11 gennaio ore 20.45, Milan - Cagliari - 20^ giornata di Serie A

Martedì 14 gennaio ore 18.30, Como - Milan - 19^ giornata di Serie A

Sabato 18 gennaio ore 18, Juventus - Milan - 21^ giornata di Serie A

Mercoledì 22 gennaio ore 21, Milan - Girona - 7^ giornata di Champions League

Domenica 26 gennaio ore 12.30, Milan - Parma - 22^ giornata di Serie A

Mercoledì 29 gennaio ore 21, Dinamo Zagabria - Milan - 8^ giornata di Champions League

Domenica 2 febbraio ore 18, Milan - Inter - 23^ giornata di Serie A